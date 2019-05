Dragnea, proiect de lege important. Sunt vizate firmele care aplica dublul standard

Liviu Dragnea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca va depune astazi un proiect de lege in Parlamentul Romaniei. ''Amenda de 4% din toate incasarile si confiscarea tuturor produselor, in cazul firmelor care practica dublul standard in Romania. Acestea sunt sanctiunile pe care le-am inclus in propunerea legislativa pe care o voi depune azi in Parlamentul Romaniei. Liviu Dragnea, despre scrisoarea lui Timmermans: Nu exista in legea adoptata de Parlament niciun articol neconstitutional Este primul pas major al PSD impotriva companiilor care vand in Romania produse asemanatoare, dar de o calitate inferioara fata de cele vandute in Occident. Este insa nevoie si de patrioti in P ...