DRAGNEA s-a aflat MEREU in PERICOL! Ateriza cu elicopterul 'in balarii' sau pe un heliport fara niciun aviz sau siguranța tehnica

Tribunalul București a reluat, marți, audierile din dosarul trecerii insulei Belina și a Brațului Pavel de la Apele Române la CJ Teleorman.

La termenul de marți al procesului a vorbit în fața judecătorului unul dintre piloții firmei Cobrex Trans, societatea care îl transporta pe Liviu Dragnea cu Elicopterul.

Un detaliu esențial spus de martor judecătorului este acela că deși doar Liviu Dragnea era transportat la Belina și Brațul Pavel, factura era plătită de PSD care este semnatarul contractului cu firma privată.

Astfel, martorul Constantin Apăvăloaie, administratorul firmei Cobrex Trans SRL a răspuns la toate întrebările judecătorului, procurorului DNA și ale avocaților din dosar.

Pericolul de pe insulă

Martorul a explicat în fața judecătorilor că aterizările pe care le făcea cu elicopterul pe insula Belina, atunci când îl transporta pe Liviu Dragnea, se făceau fie pe un câmp „cu bălării” fie pe o platformă de beton de câțiva metri pătrați ce ținea loc de heliport.

Bărbatul a povestit că această structură de beton nu putea fi considerat un heliport și nu avea niciun aviz, aterizările pe ea nefiind indicate.

„Prima oară când am aterizat era un câmp. Cred ca e vorba de 2014 2015. Prima oară am fost cu niște clienți.



Am aterizat acolo singur fără a transporta pe cineva.



Erau bălării la acea vreme și am spus cuiva de acolo că nu mai aterizez.



În urma unui alt transport, al domnului Dragnea, când am aterizat pe insulă i-am spus să fie degajat terenul altfel nu mai aterizez în zona aia.



După această cerere am fost pe insulă tot cu domnul Dragnea.



Atunci am găsit o platformă în construcție. Era beton pe câțiva metri pătrați. Pe aia am aterizat în siguranță.



Avocat Sevil: ce caracteristici tehnice are un heliport?



Martor: Tehnic trebuie să poată rezista la presiunea și greutatea unui vehicul aerian. Trebuie să aibă multe avize și autorizări.



Av : Poate fi acea placă de beton un heliport??



Martor: Nu poate fi...



Av : a văzut-o pe doamna Shhaideh?

Nu. Dar erau oameni din partid. Erau oameni din campanie. Adjutanți. Era vorba de aghiotantul lui, Adrian de la SPP. Nu pot spune despre ceilalți.



Probabil erau prieteni sau cunoștințe.



A fost în perioada de campanie moment când îl luam vinerea și îl duceam duminică. Sau invers îl duceam si apoi îl luam. Aceste situații au fost în timpul campaniei electorale”, s-a discutat în sala de judecată.