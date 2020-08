Dragnea 'SE IA DE GULER' cu procurorul DNA pentru susținerile din sala - A comparat discursul magistratului cu cel al unui ministru 'de trista amintire'

Liviu Dragnea a vorbit, joi, în ultimul cuvânt în fața celor doi judecători de care inițial a vrut să scape prin excepții de nelegală compunere a instanței de judecată de către avocații săi.

Astfel Dragnea explicat mai puțin nedreptățile la care ar fi fost supus de către completele de judecată de la ICCJ și a ținut să dea câteva replici punctual magistratului DNA care a explicat judecătorilor că fostul lider PSD trebuie să rămână după gratii.

'Doamna președinte. Sunt o persoan[ privată de libertate și nu privativă de libertate, așa cum l-am auzit pe domnul procuror că a spus în fața dumneavoastră. A doua remarca e ca am auzit că dumnealui consideră un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului.

Asta arată a mentalitate ca a unui ministru de tristă amintire care spunea că în România drepturile reprezintă un moft”, a arătat ofiscat Dragnea.

Citește și: Dragnea e nemulțumit de judecătorii de la CAB - Contestă prin avocați repartizarea contestației sale

Acesta a continuat prin a explica judecătorilor pretinsele nedreptăți la care ar fi fost supus de judecătorii ICCJ.

”Spun ce am mai spus. Am fost trimis la pușcărie total nevinovat. Pe fond am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenția Europeană care e clară și fără echivoc.

Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii și dacă voi fi menținut la închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului înseamnă că în România justiția nu rezistă la presiuni politice.

Spre ca veți adopta o decizie prin care să nu se mențină nerespectarea cedo sau legile țării”, a spus Dragnea în sala de judecată.

Curtea de Apel București a rămas, joi, în pronunțare în cazul contestației sale împotriva deciziei Tribunalului București din luna iunie prin care a respins acțiunea sa de contestație la executarea a pedepsei definitive din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.