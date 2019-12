Dragoș Nedelcu a redevenit titular la FCSB: 'Ne-am propus sa ajungem cat mai sus pana la vacanța'

Dragoș Nedelcu a revenit ca titular în "primul 11" al FCSB-ului. În meciul contra fostei sale echipe, Viitorul, mijlocașul în vârstă de 22 de ani a evoluat până în minutul 77, după care, la 2-0 pentru gruparea roș-albastră, a fost înlocuit cu Lucian Filip, potrivit Mediafax.

"Acesta este obiectivul nostru, ne-am propus să ajungem cât mai sus până la vacanță, apoi vom reveni să continuăm perioada bună pe care o avem. Mă simt bine, joc din ce în ce mai mult, asta îmi doresc. Doresc să continui ce am început în această vară.

După părerea mea, am făcut un meci foarte bun din punct de vedere tactic. Suntem mulți jucători care au fost aici și știam ce dorește domnul Hagi de la ei. Le-am blocat foarte bine mijlocul și consider că acolo am făcut diferența astăzi.

Vezi și: Prim-ministrul Orban face anunţul aşteptat: Legea bugetului de stat, prin angajarea răspunderii Guvernului dacă PSD nu face pe placul PNL

Tot timpul o să am un sentiment puțin ciudat pentru că am avut aici foarte multe meciuri, foarte multe reușite și amintiri plăcute.

Avem un lot foarte valoros şi consider că meritam să fim în play-off, pentru că la un moment dat se punea şi întrebarea dacă vom ajunge în play-off", a spus Nedelcu, la finalul partidei.

FCSB a urcat pe locul patru în clasamentul Ligii 1, cu 36 de puncte, la o lungime distanță de următoarea adversară din campionat, echipa de pe locul trei, Universitatea Craiova. Duminică, 22 decembrie, de la ora 20:00, FCSB va juca ultimul meci din acest an în compania celor de la Universitatea Craiova, pe Arena Națională.