Dragos Bucur isi ia copiii la filmari si le face educatie civila. Toti trei sunt implicati in munca de echipa!

Dragos Bucur si Dana Nalbaru au decis sa nu-si dea copiii la scoala, ci sa-i invete acasa ceea ce considera ei ca este necesar ca sa-i pregateasca pentru viata. Pe langa studiul de baza, care urmeaza oarecum programa scolara, cei doi soti le ofera celor mici si adevarate lectii de viata.

Dragos Bucur si Dana Nalbaru nu se asteapta de la cei trei copii ai lui, Sofia, Roxana si Kadri, sa fie olimpici la materiile scolare, dar spera sa fie oameni buni, care sa-i respecte pe cei din jur. Asa ca, ori de cate ori au ocazia, atat el, cat si sotia lui isi pun copiii in fata unor situatii de viata din care sa invete si care sa le formeze caracterul.

De exemplu, pentru a contribui la educatia civica a fetelor si a baiatului, Dragos Bucur isi ia copiii la filmarile pentru emisiunea “Visuri la cheie”, unde le face cunostinta cu oameni mai putini norocosi, dar si cu situatii de viata diferite de ale lor. De-a lungul timpului, Sofia, fiind cea mai mare, a luat parte direct la decorarea caselor pe care echipa emisiunii de la PRO TV le-a refacut, iar Kadri, mezinul, a interactionat cu persoanele de pe platou.

La 4 ani, mezinul face adunari si scaderi

In cazul celor trei copii ai familiei Bucur-Nalbaru, sistemul home schooling (n.r. – educatie acasa) da randament, iar parintii sunt multumiti de pregatirea juniorilor. Sofia, care are acum 14 ani, este o eleva fericita, care studiaza numai materiile care-i plac si catre care are inclinatie.Beneficiile acestui sistem sunt insa si mai evidente in cazul mezinului, care la 4 ani face adunari si scaderi si a-nceput sa citeasca.

