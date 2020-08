Dragos Tescan si Denis Rusu, cei mai proaspeti componenti ai UTA Arad

Antrenorul Laszlo Balint i-a prezentat, joi, pe Dragoş Tescan şi Denis Rusu, cei mai proaspeţi componenţi ai echipei UTA Arad, potrivit news.ro.

Dragoş Tescan e născut pe 15 septembrie 1999 la Craiova şi a crescut la Şcoala de Fotbal ”Gică Popescu”. Sezonul trecut a fost adversarul UTA-ei în liga secundă, din postura de echipier al celor de la Turris Oltul Turnu Măgurele. ”A participat la play-off-ul Ligii a II-a, în prima etapă a înscris împotriva noastră, atunci ei s-au bucurat, noi eram trişti, iar la finalul play-off-ului era invers. E o oportunitate foarte bună să confirme la un nivel superior. Avem mare încredere în el, depinde doar de el să se stabilizeze la nivelul primului eşalon”, l-a caracterizat Gyuszi Balint pe fotbalist.

”Sunt foarte fericit că am ajuns la UTA, le mulţumesc tuturor celor care au făcut ca acest lucru să fie posibil. Cred că orice jucător de vârsta mea îşi doreşte să ajungă la nivelul Ligii 1. Sper să îmi pun amprenta în jocul echipei, nu vreau să fiu un simplu pion. Cred că mă voi integra uşor, am găsit un lot cu jucători foarte valoroşi, care au experienţă la nivelul Ligii 1. Sper să facem o figură frumoasă în acest sezon şi să aducem, de ce nu?, primele 3 puncte la Arad chiar în prima etapă”, a transmis Tescan.

”Despre Denis am avut referinţe foarte bune de mai multă vreme, chiar am urmărit câteva meciuri ale Şoimilor Lipova. Este evident că are calităţi peste nivelul Ligii a III-a, sper să aibă tupeu şi curaj să joace la nivelul calităţilor lui şi pe prima scenă”, a menţionat Balint referitor la Rusu. Fotbalistul e născut pe 21 martie 2001 şi a făcut junioratul la LPS Bihorul Oradea. Din sezonul 2017-2018 a jucat pentru Şoimii Lipova.

”Mă bucur că a venit această oportunitate şi sper să profit de ea. Mă bucur că domnul antrenor are încredere în mine şi sper să nu dezamăgesc. Am doar emoţii pozitive, sunt sigur că mă voi adapta cât mai repede. Mi s-a îndeplinit un vis, fiecare fotbalist îşi doreşte să ajungă cât mai sus. Am tupeu în joc, voi munci şi mă voi pregăti cât mai bine pentru a mă impune. Mă simt pregătit!”, a anunţat Rusu, al cărui post de bază e cel de mijlocaş stânga.

De asemenea, UTA l-a readus în efectiv şi pe Răzvan Ivan, care sosise la Arad în urmă cu doi ani, iar în ultima perioadă a fost împrumutat la Unirea Alba Iulia.