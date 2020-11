Dragos Tudorache: Trebuie sa ajungem la Parlamentul de 300, sa depolitizam CCR si Avocatul Poporului

Reforma administraţiei şi reforma constituţională reprezintă două obiective importante ale USR PLUS, a declarat, vineri, europarlamentarul Dragoş Tudorache, la evenimentul organizat online pentru lansarea campaniei electorale a alianţei.

"Vom deschide imediat, în primele săptămâni de la începutul guvernării, două şantiere, două proiecte importante pentru România. Primul şantier este reforma constituţională. Suntem singura forţă politică din România care a avut curajul şi viziunea, încă din timpul campaniei de europarlamentare, să vorbească despre reforma constituţională şi să vină cu un plan foarte concret, bine structurat, despre cum trebuie să arată această reformă. Trebuie să ajungem la Parlamentul de 300, pentru care românii au votat acum mai bine de zece ani. Trebuie să depolitizăm Curtea Constituţională, trebuie să depolitizăm Avocatul Poporului, aceşti arbitri esenţiali în echilibrul statului român. Ne trebuie un mecanism viabil de dizolvare a Parlamentului şi de declanşare a alegerilor anticipate atunci când intrăm într-o criză politică majoră", a explicat Tudorache.

El a adăugat că reforma constituţională este "un proces complex, de durată", care necesită o majoritate parlamentară "solidă şi coerentă politic", iar USR PLUS îşi propune să fie parte a unei astfel de majorităţi. În opinia sa, în lipsa reformelor necesare, economia post-pandemia de COVID-19 nu va putea fi reconstruită, iar banii europeni nu vor fi cheltuiţi eficient.



"Al doilea proiect major, pe care îl vom lansa în primele săptămâni din momentul guvernării, este reforma administraţiei. Avem nevoie de o administraţie care să se transforme într-un serviciu public eficient şi curat. Vom audita şi vom raţionaliza multele agenţii, mici şi mari, de la nivelul Guvernului. Trebuie să avem de la ele rezultate concrete, cu resurse eficientizate. În plan local, vom viabiliza economic serviciile publice locale, prin lansarea proiectului de comasare administrativă", a explicat Tudorache.



Deputatul Stelian Ion a pledat pentru eliminarea sau "limitarea drastică" a pensiilor speciale, precum şi pentru eliminarea imunităţilor parlamentare, astfel încât senatorii şi deputaţii "să fie protejaţi doar pentru votul şi pentru opiniile politice exprimate".



Consilierul municipal Vlad Voiculescu, preşedinte al PLUS Bucureşti, a declarat că "plicul trebuie să dispară din sistemul de sănătate românesc". El a criticat existenţa unui sistem sanitar "fragmentat" în care "pacientul este plimbat de la un specialist la altul". Voiculescu a atras atenţia asupra faptului că persoanele suspecte de COVID-19 "stau ore în şir la telefon", pentru a putea vorbi cu cineva de la Direcţia de sănătate publică.



"Suntem în plină criză COVID-19 şi avem până astăzi peste 7.500 de decese în România. Peste 7.500 de decese înseamnă de mai bine de 115 ori mai multe decese decât la Colectiv. Orice criză, şi mai ales orice criză în domeniul sanitar, ne arată cine suntem, ne arată unde suntem. Orice criză este ca o hârtie de turnesol. Putem să alegem acum să acceptăm în continuare minciuni mai vechi şi mai noi sau putem să alegem să construim curat, pe adevăr", a spus el.



Oana Ţoiu, candidat USR PLUS pentru Camera Deputaţilor, a prezentat mai multe proiecte pe care doreşte să le promoveze - asigurarea unui kit pentru nou-născuţi, implementarea sistemului "Şcoala de la 8 la 5", care să vizeze inclusiv o masă caldă pentru copii.



Deputatul Cristina Prună a evidenţiat, la rândul său, că, în vederea redresării economiei, sunt necesare reducerea birocraţiei şi locuri de muncă bine plătite. "Nu vom mai impozita primii 2.200 din salariu şi asta va face diferenţa. Vom reduce decalajul dintre cele două Românii: cea dezvoltată şi cea rămasă în urmă din cauza subdezvoltării", a spus ea.



La rândul său, deputatul Cătălin Drulă a atras atenţia asupra faptului că, după Revoluţie, în România s-au realizat în medie 24 kilometri de autostrăzi pe an. "Pentru un salt în infrastructură e nevoie de trei lucruri: finanţare, profesionalizare şi predictibilitate. Guvernul USR PLUS va operaţionaliza CNAIR, compania va deveni o echipă de elită unde orice inginer, proiectant, va fi mândru să lucreze", a transmis el.