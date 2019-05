Drake, Cardi B si Maroon 5, cele mai multe trofee la Billboard Music Awards 2019

Drake google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rapperii Drake si Cardi B si trupa pop-rock Maroon 5 sunt principalii castigatori ai galei Billboard Music Awards, care a avut loc aseara in Las Vegas. La gala prezentata de cantareata Kelly Clarkson, si-au facut aparitia pe scena Taylor Swift, care a interpretat cel mai nou single, „ME!” cu Brendon Urie de la Panic! at the Disco, aceasta fiind prima reprezentatie a ei aici din 2013, grupul k-pop BTS, Paul Abdul, Jonas Brothers, Ariana Grande si Khalid. Madonna a creat momentul serii. Cantareata in varsta de 60 de ani a urcat pe scena alaturi de Maluma, pentru a interpreta cel mai nou single, „Medellin”, care va face parte de pe albumul „Madame X” ce va fi lansat pe 14 iunie. ...