Drake, Cardi B si Maroon 5 sunt principalii castigatori ai galei Billboard Music Awards

Rapperii Drake şi Cardi B şi trupa pop-rock Maroon 5 sunt principalii câştigători ai galei Billboard Music Awards, care a avut loc miercuri seară în Las Vegas, potrivit news.ro.

La gala prezentată de cântăreaţa Kelly Clarkson, şi-au făcut apariţia pe scenă Taylor Swift, care a interpretat cel mai nou single, „ME!” cu Brendon Urie de la Panic! at the Disco, aceasta fiind prima reprezentaţie a ei aici din 2013, grupul k-pop BTS, Paul Abdul, Jonas Brothers, Ariana Grande şi Khalid.

Madonna a creat momentul serii. Cântăreaţa în vârstă de 60 de ani a urcat pe scenă alături de Maluma, pentru a interpreta cel mai nou single, „Medellin”, care va face parte de pe albumul „Madame X” ce va fi lansat pe 14 iunie. Cu o înfăţişare de dominatrix combinată cu pirat, show-ul Madonnei a fost completat de proiecţii şi imagini generate de computer.

Drake a stabilit un record, din punct de vedere al numărului trofeelor - cu 12 -, având în total 27 de premii Billboard. El s-a impus, între altele, la categoriile „Top Artist”, „Top Male Artist”, „Top Billboard 200 Album”, pentru „Scorpion”, şi „Top 100 Artist”.

Cântăreaţa R&B Carbi B a primit şase, iar trupa Maroon 5, patru.

Piesa „Girls Like You” - Maroon 5 ft. Cardi B - s-a impus la categoria „Top Hot 100 Song”, iar „I Like It” - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - a fost desemnată „Top Rap Song”.

La categoria „Top Rock Song” s-a impus Panic! at the Disco cu „High Hopes”, grupul câştigând un trofeu şi pentru albumul „Pray For The Wicked”. Trupa Imagine Dragons a fost desemnată „Top Rock Artist”, iar cel mai bun turneu rock a fost ales cel al lui Elton John.

Între cei care au fost premiaţi miercuri seară s-au numărat Ella Mai, Ozuna, Luke Combs şi Lauren Daigle, cu câte trei premii.

Mariah Carey a primit Icon Award, pentru întreaga activitate, iar între cei care au înmânat trofee s-au numărat Eva Longoria, Florida Georgia Line, Jennifer Hudson, Jesse Spencer, Julia Michaels, Julianne Hough, Kane Brown şi Olivia Wilde.