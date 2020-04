Drake, primul artist solo care a petrecut 50 de saptamani pe primul loc al Billboard Hot 100

Rapperul canadian Drake a devenit primul artist solo care a petrecut în total 50 de săptămâni pe primul loc al Billboard Hot 100, după ce single-ul „Toosie Slide” a debutat în fruntea clasamentului ce va fi publicat integral pe 18 aprilie, potirvit news.ro.

Cu şapte piese clasate pe primul loc în Hot 100 de-a lungul carierei, Drake l-a întrecut pe Usher ca număr de săptămâni în fruntea topului.

Usher a înregistrat, cumulat, 47 de săptămâni, fiind urmat de Michael Jackson, cu 37 de săptămâni pe primul loc.

Cântăreaţa Mariah Carey conduce la nivelul tuturor artiştilor, cu 82 de săptămâni petrecute pe primul loc în Hot 100, trei dintre cele mai noi prezenţe fiind înregistrate în luna decembrie a anului trecut, când „All I Want for Christmas Is You” a condus topul după 25 de ani de la lansare.

Cântecul a devenit al 19-lea single al ei care a ajuns pe prima poziţie, astfel că Mariah Carey are cele mai multe piese dintre toţi artiştii solo clasate în fruntea topului.

Citește și: Raed Arafat RĂSTOARNĂ TOT: Pandemia va veni în valuri, trebuie să învățăm să conviețuim cu ea

Rihanna este a doua cântăreaţa, cu 60 de săptămâni petrecute pe primul loc în Hot 100. Ea a avut 14 piese No.1.

The Beatles este clasat al treilea, cu 59 de săptămâni petrecute pe prima poziţie şi 20 de piese.

Drake a egalat grupul Boyz II Men, ca număr de săptămâni. „Toosie Slide” este a treia piesă a lui care a debutat ca lider, Drake fiind astfel primul artist solo care reuşeşte performanţa şi al doilea, în general, după Carey.

Topul celor mai multe prezenţe pe primul loc în Billboard Hot 100: 82 - Mariah Carey, 60 - Rihanna, 59 - The Beatles, 50 - Boyz II Men, 50 - Drake, 47 - Usher, 41 - Beyoncé, 37 - Michael Jackson, 34 - Elton John, 33 - Janet Jackson, 33 - Katy Perry.