Drake vrea sa isi tatueze fata cantaretei Celine Dion

Drake google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rapperul canadian Drake, cunoscut si pentru ca are tatuaje care ii reprezinta pe Denzel Washington, Aaliyah, Sade, The Beatles si Rihanna, si-a manifestat dorinta de a avea unul nou - cu Celine Dion. Artista este dispusa sa faca aproape orice pentru a-l impiedica. In urma cu doi ani, la Billboard Music Awards, el i-ar fi marturisit compatrioatei planul. In timpul unui interviu acordat iHeartRadio Canada, Dion i-a transmis lui Drake Graham ca nu este o decizie inteleapta. Un prequel „Jocurile foamei”, bazat pe urmatorul roman al scriitoarei Suzanne Collins „Te rog, Drake, te iubesc foarte mult. Iti pot spune ceva? Nu o face. Imi poti scrie scrisori de dragoste. Imi poti trimite autografe ...