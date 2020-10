Drama And Tomorrow the Entire World, despre extremismul politic si miscarea Antifa, propunerea Germaniei pentru o nominalizare la Oscar 2021

Drama „And Tomorrow the Entire World/ Und morgen die ganze Welt”, regizată de Julia von Heinz, care vorbeşte despre extremismul politic şi mişcarea Antifa, este propunerea Germaniei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, potrivit news.ro.

„And Tomorrow the Entire World”, care a avut premiera în competiţia Festivalului de la Veneţia de anul acesta, o are în centru pe Luisa (interpretată de Mala Emde), activist politic dintr-o familie nobilă germană, care se radicalizează şi se alătură grupării Antifa ce organizează atacuri - unele violente - împotriva extremiştilor de dreapta.

Potrivit The Hollywood Reporter, juriul care a desemnat propunerea a transmis: „Într-o perioadă în care democraţia se află sub o presiune în creştere, Julia von Heinz întreabă dacă şi ce fel de violenţă este justificată sau chiar necesară”.

Filmul lui Heinz a fost lansat pe 29 octombrie în cinematografele germane, pentru patru zile, cu puţin timp înainte ca ţara să intre din nou în carantină.

Distribuitorul Alamode Film a anunţat că îl va relansa imediat după încheierea acestei perioade, pe 3 decembrie.

Între ţările care şi-au mai anunţat propunerile se numără Japonia („True Mothers”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021. Nominalizărilor vor fi anunţate pe 15 martie.