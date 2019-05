Drama anuntata in muzica populara de la noi! Si-a pierdut, in tinerete, fratele

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Una dintre cele mai mari artiste de muzica populara de la noi a trecut prin clipe grele, in copilarie, atunci cand si-a pierdut un frate. Elisabeta Turcu a fost invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde a vorbit despre tragedia petrecuta cu fratele ei. Elisabeta Turcu si-a pierdut un frate, cand era mic, dupa ce acesta a fost aruncat in apa de un copil mai mare. Chiar daca au trecut multi ani de atunci, durerea a ramas aceeasi in sufletul indragitei artiste "Sufletul fratelui meu este Sus la Cer si preotii mi-au spus ca el ne apara. Si mereu cand imi este greu, fara sa vreau, il am in imagine. Fiecare in coltul sufletului lui are o lacrima, o durere, dar prin natura meseriei, aceasta it ...