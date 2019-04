DRAMA DE PASTE: Un baiat de cinci ani si o fetita de 11 luni au murit intr-un grav accident

Accident 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi frati, un baiat de cinci ani si o fetita de 11 luni, au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN1 E60, la iesirea din orasul Huedin, in judetul Cluj. In accident a fost ranita grav si mama copiilor, care se afla la volan, iar tatal, care era pasager, este ranit usor. "Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de mers Oradea-Huedin a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar si in care se aflau copiii", au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj. Soferul care a provocat aacidentul este din Bucuresti si are 49 de ani. Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...