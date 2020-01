Drama de razboi „Beanpole”, cel mai bun lungmetraj international la Palm Springs IFF. „Parasite”, premiat pentru scenariu

Drama de război „Beanpole”, regizată de Kantemir Balagov, a fost desemnată de FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film) cel mai bun lungmetraj internaţional la cea de-a 31-a ediţie a Palm Springs International Film Festival, potrivit The Hollywood Reporter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); „Beanpole/ Dylda”, de Kantemir Balagov, este propunerea Rusiei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2020 şi se află pe lista scurtă. Acţiunea filmului - care a avut premiera în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes 2019 şi i-a adus lui Balagov premiul pentru regie - este plasată în Leningrad, la câteva luni după încetarea celui de-Al Doilea Război Mondial. În centru, două femei ieşite recent din armată, care încearcă să depăşească experienţa traumatizantă pe care o reprezintă războiul. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cineaştii Bong Joon Ho şi Han Jin-Won au fost recompensaţi de FIPRESCI cu premiul pentru cel mai bun scenariu, pentru „Parasite”, iar o menţiune specială a revenit dramei canadiene „Antigone”, de Sophie Deraspe. Regizoarea peruană Melina León a primit premiul „New Voices/ New Visions”, care recunoaşte viziunea originală a unui cineast aflat la debut sau la al doilea film, pentru drama „Canción sin nombre”, primul ei lungmetraj. FIPRESCI l-a premiat pe Bartosz Bielenia pentru rolul din „Corpus Christi” (Polonia). Cea mai bună actriţă într-un lungmetraj internaţional a fost desemnată Helena Zengel pentru „System Crasher” (Germania). La categoria documentar, a fost premiat „Talking About Trees” ...