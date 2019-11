Drama femeii din Botosani care si-a injunghiat mortal fiul de 17 ani, iar pe sot l-a oparit! Ce a facut Liliana inainte de tragedie: „Am vrut sa muri amandoi”

O tragedie cutrmuratoare a avut loc in orasul Saveni, judetul Botosani, care a ingroziz intreaga tara. O femeie de 52 de ani, recent venita din Italia, si-a injunghiat fiul de 17 ani, iar pe sot a aruncat apa fiara, oparindu-l.

Scena ingrozitoare a avut loc marti dimineata, 4 noiembrie. Femeia fususe plecata in strainatate sa munceasca, mai exact in Italia, iar relatia cu sotul a devenit tensionata. In momentul unei dispute cu barbatul, in care Liliana N. era amenintata ca va ramane fara baiat, aceasta a aruncat cu apa fiarta in sot. Insa in cale i-a aparut fiul, cand a pus mana pe cutit si l-a infipt in gatul copilului, potrivit botosaneanul.ro.

Imediat dupa ce si-a injunghiat baiatul, femeia si-a provocat si ea rani ajungand in cele din urma la Unitatea de Primiri Urgente (UPU). Medicii au facut tot posibilul sa salveze adolescentul, l-au resuscitat timp de o ora, insa nu au reusit. Din nefericire insa, baiatul si-a gasit sfarsitul in bratele medicilor.

Si sotul ei, care este tamplar, a ajuns la Urgente cu arsuri dupa ce a fost oparit in urma scandalului izbucnit intre cei doi. Baiatul nu este singurul lor copil, mai au o fata de 19 ani, care este in Italia.

„M-am certat cu sotul, cu toata lumea. Toata lumea a vrut sa ne desparta si sa imi ia copilul. Eu am vrut sa iau copilul cu mine si sa murim amandoi. Eu am muncit pentru el si eu l-am nascut si eu l-am facut”, a declarat femeia cand a ajuns la spital, potrivit stiri.botosani.ro.

„Mama prezinta niste plagi autolitice superficiale la nivelul toracelui anterior probabil secundar automutilarii. Starea sa este stabila din punct de vedere hemodinamic. Va fi ulterior investigata si dirijata probabil catre un consult psihiatric”, a declarat Ramona Guraliuc, medic sef UPU-SMURD, potrivit aceleiasi surse.

Femeia a fost transportata la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Mavromati pentru a fi supusa unei expertize psihiatrice.

