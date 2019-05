Drama lui Alex Dima. Sotia lui a murit din cauza cancerului

Alex Dima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este cunoscut in mass-media autohtona si considerat un adevarat profesionist. Cu emisiunea ”Romania, te iubesc”, Alex Dima a reusit sa atinga cote excelente ale ratingului. Dar, ca orice om, Alex a trecut si prin momente mai mult decat dificile in viata. Iar drama sa – de care nu se va putea desprinde niciodata – este aceea ca sotia i-a murit din cauza unei boli incurabile. Nu este un vorbaret, iar despre viata personala spune foarte putin. Alex Dima isi traieste durerea resimtita acum 11 ani cu demnitate. A ramas vaduv in urma cu 11 ani, sotia lui murind din cauza unei boli incurabile care face atatea si atatea victime, cancerul. Trecuse doar un an si sase luni decat Alex si sotia s ...