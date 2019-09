Drama pentru un fost jucator al lui Dinamo: sufera de scleroza laterala amiotrofica, boala care duce la moarte

Marcel Sabou (54 de ani), fostul fotbalist al lui Dinamo și Poli Timișoara, suferă de o boală incurabilă. Vestea tristă a fost oferită de fostul său coleg Gheorghe Viscreanu, informează gsp.ro.

În august 1989, Marcel Sabou și Gheorghe Viscreanu, fotbaliști la Dinamo în acel moment, au evadat din lotul românilor după un meci european cu Atletico Madrid. Legătura dintre cei doi a rămas una strânsă.

La 30 de ani de la riscul asumat împreună, Viscreanu anunță o veste îngrozitoare: Marcel Sabou suferă de o boală incurabilă, scleroză laterală amiotrofică.

„Ieri am avut o experienta foarte dureroasa. Acum un pic mai mult de 30 de ani, l-am convins pe fostul meu coechipier, coleg de camera in cantonamente, prieten Marcel Sabou, fotbalist ,ex Dinamo Bucuresti, Rayo Vallecano, Tenerife, Racing de Santander, Sporting Gijon y por ultimo Chaves de Portugalia, sa ramanem in Spania, si dupa care sa plecam impreuna in Australia.

Nu vreau sa intru in multe detalii. Cei interesati vor afla totul in alt moment.

MARCEL SABOU A REUSIT TOTUL IN VIATA, SI I-A MERS EXTRAORDINAR. A jucat timp de mai mult de 10 ani ca PROFESIONAL IN DIFERITE CLUBURI.

L-am considerat intotdeauna ca pe un frate. Traisem unul cele mai importante momente din VIATA NOASTRA. Probabil ca EL prin forma lui de a fi, nu a fost decat o AVENTURA CU FINAL FERICIT.

Cu timpul si din multe motive, relatia noastra nu era buna. Ne vedeam, vorbeam, dar cand eram prieteni din nou, cand rupeam relatia de prietenie, dar cea ce TRAISEM IMPREUNA era mult mai IMPORTANT decat problemele pe care le puteam avea amandoi. Eu cat si el, ne cautam, si IERTAM.

Vezi și: Tonel Pop răstoarnă cazul Caracal: Alexandra a vorbit cu 3 polițiști

Acum mai mult de o luna, am aflat (nu aveam contact cu el de catva timp) ca este bolnav si ca boala lui se numeste ELA. Una dintre bolile RARE, care nu se poate VINDECA, si care usor , usor, te duce la MOARTE! Stiam de aceasta boala, SI AM RAMAS BLOCAT.

Nu stiam ce sa zic, nu stiam ce sa fac, si cum nu mai vorbeam cu EL, fiind suparati ,unul e altul, din anumite motive , BOALA LUI , M-A LOVIT DIRECT LA INIMA.

Nu puteam sa cred, inca este un cosmar pentru mine si EL FIIND CONSTIENT, I-MI POT IMAGINA CE ESTE IN INIMA SI SUFLETUL LUI.

De ce scriu rot ce scriu. Lui i-a mers extraordinar pot sa spun, de cand a ramas cu mine in SPANIA, invers decat mi-a mers mie. A jucat multi ani, eu nu, a jucat in echipe destul de bune, i-a mers bine in afaceri, SI-A CUMPARAT O MANSIUNE IN CEA MAI BUNA ZONA DIN GIJON(ASTURIAS) avea doi copii, o sotie pe care o adora, in definitiv O PERSOANA DE SUCCES.

Acum , situatia lui chiar daca nu este critica, nu poate sa manance singur, nu poate vorbi, si va urma sa nu poata face absolut nimic. ASA DE DURA ESTE ACEASTA BOALA. Avea tot ce si-a dorit. ABSOLUT TOT. Acum ii lipseste cea ce este CEL MAI IMPORTANT: SANATATEA”, a precizat Gheorghe Viscreanu.

Marcel Sabou este un fost mijlocaș timișorean cu 7 prezențe în reprezentativa de tineret a României. De-a lungul carierei a evoluat la Poli Timișoara, Dinamo București, Real Madrid Castilla, Tenerife, Racing Santander, Sporting Gijon și Desportivo Chaves.

Sabou deține o performanță de invidiat. A jucat 109 meciuri în prima divizie a fotbalului spaniol, fiind pe locul 4 într-un clasament all-time al românilor, după Gheorghe Craioveanu, Cosmin Contra și Costel Gâlcă.