Drama prin care a trecut o mama! Explicatia pozei a starnit mii de lacrimi

Emily google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Julie Apicella a postat pe doua imagini facute in aceeasi zi, la un an distanta, exact in prima zi de scoala. Fotografiile au avut un puternic impact emotional pentru cei care au inteles despre ce este vorba. In prima imagine, cea din stanga apare micuta Emily, anul trecut, in prima ei zi de scoala. In cea de-a doua imagine este doar acelasi loc, fara copila. Pentru ca ea s-a stins dupa o lupta crancena cu cancerul. 'Momentul imaginii cu prima zi din noul an scolar. Evident, cineva lipseste. Fiica mea Emily. Asa ca va rog imaginati-va ca fotografia pe care o faceti anul acesta, in prima zi de scoala, este ultima pe care o puteti face si va ramane doar o amintire. Mi-am rugat prietenii si familia sa-si schi ...