Drama tinerelor care ajung prostituate din dragoste pentru proxenet: "Eu vreau ceva serios, nu vreau ceva la misto"

Trei fete minore si cinci femei din judetele Galati si Vaslui au cazut in plasa unei retele de proxeneti din Galati, dupa ce au fost amagite cu promisiuni de prietenie si casatorie. Clipele fericite pe care trebuiau sa le aiba alaturi de iubit s-au transformat in cosmar, iar victimele au fost fortate sa se prostitueze in bordelurile din Germania.