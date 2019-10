Drama traita in tinerete de Adriana Trandafir. Cum si-a pierdut singurul fiu

Adriana Trandafir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adriana Trandafir, actrita pe care o putem urmari in rolul Veoricai din serialul “Sacrificiul“, a facut cateva dezvaluiri din adolescenta sa. Aceasta muncea mult pentru a castiga bani si era dispusa sa lucreze orice. Adriana Trandafir, in varsta de 63 de ani, nu a avut o copilarie foarte usoara. Aceasta muncea din greu pentru a fi recompensata si nu se dadea inapoi de la muncile care nu-i placeau. Ba chiar, Adriana Trandafir a dezvaluit ca a fost nevoita inclusiv sa vanda paine in adolescenta sa: “Mama mea ma punea sa fac prin curte diverse lucruri, care nu erau pe placul meu si eram platita in dulciuri, care nu se gaseau pe vremea aceea. Tin minte ca atunci cand am primit prima ban ...