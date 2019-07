Drama unei tinere din Rusia careia sotul gelos i-a taiat ambele maini cu toporul 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Margarita Grachyova, o tanara de 26 de ani careia sotul i-a taiat ambele maini cu toporul intr-o criza de gelozie, este convinsa sa ia viata de la capat, in urma atacului violent. Cu ajutorul medicilor, rusoaica are acum o proteza bionica pentru a-si putea ingriji cei doi copii. Margarita este supranumita „mama transformer” si recent a fost model intr-un pictorial inedit. Viata Margaritei s-a transformat intr-un cosmar in decembrie 2017. Dimitry Grachyov, sotul ei, era convins ca il inseala, asa ca a pus la cale un plan pentru a se razbuna. Tanarul de 27 de ani si-a dus sotia cu masina intr-o padure. Acolo, a fortat-o sa ingenuncheze pentru a-si cere scuze si intr-un acces de furie i-a taiat ambele brate c ...