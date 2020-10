DRAMATIC Pe langa lipsa de paturi la ATI, secțiile se confrunta și cu lipsa de personal: 'Din pacate nu avem echipa de rezerva'

Directorul medical al Spitalului Colentina Victor Cauni a anunţat că nu mai există niciun pat liber în cele două secţii de terapie intensivă ale spitalului. El a adăugat că a fost relocată o linie de gardă, într-un al treilea pavilion, cu ajutorul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), însă este nevoie de un medic de permanenţă şi nu există o echipă de rezervă. În prezent, la Spitalul Colentina sunt internaţi 150 de pacienţi confirmaţi cu noul coronavirus, pe diverse specialităţi ale unităţii medicale, a mai precizat Cauni, informează News.ro.

„Vreau să vă precizez că pacienţii care ajung la terapie intensivă nu au boală. Poate fi evoluţia sau agravarea oricărei boli, deci orice pacient internat pe orice secţie sau în orice specialitate poate ajunge la anestezie şi terapie intensivă. În spitalul nostru toate paturile de spitalizare continuă au fost repartizate pacienţilor COVID. În acest moment avem internaţi 150 de pacienţi COVID pozitiv pe diversele specialităţi ale spitalului. Lucrurile, din păcate, evoluează foarte rapid, se schimbă nu în săptămâni, cum credeam, sau în zile, ci chiar în ore. Noi avem două secţii ATI în Spitalul Colentina în care nu mai există niciun pat liber. ATI Colentina funcţionează cu un număr total de paturi de 29, în trei corpuri separate de clădire”, a declarat Victor Cauni duminică la Digi 24.

„Am reuşit relocarea unei linii de gardă, cu sprijinul ASSMB, în al treilea pavilion, pentru că fiecare pavilion care are ATI în condiţii de roşu, cum spunem noi, are nevoie de medic permanent de gardă. Dar din păcate nu avem echipă de rezervă. Avem în aceste condiţii un mare deficit de personal în zona ATI şi vreau să vă spun că unitatea de măsură numită pat, fără un personal care să şi îngrijească bolnavul nu are nicio valoare.”

Întrebat cum reuşesc medicii de acolo să facă faţă, în condiţiile în care nu există echipe de rezervă, directorul medical al Spitalului Colentina a răspuns: „Vreau să vă spun că noi cu experienţa de 5 luni în full COVID aş dori totuşi să precizez esenţa în ceea ce priveşte protocolul de admisie a pacienţilor COVID pozitiv în spitalul nostru care să asigure un act medical de calitate”.

„Noi raportăm în fiecare zi la comandamentul naţional şi DSP numărul de paturi pe diferite specialităţi. Este foarte important ca fiecare transfer, medicul care transferă să ia legătura cu medicul de gardă din Spitalul Colentina, prin centrala spitalului, care funcţionează 24 de ore din 24. Există criterii foarte clare de admisie. De exemplu în ATI sau cardiologie. De ce spun asta? Când au venit simultan acele salvări toate erau cu pacienţi decompensaţi pentru ATI. Personalul de la secţia de ATI 1 a făcut eforturi uriaşe pentru a putea admite simultan toţi pacienţii, iar dacă medicul de gardă ATI ştia despre ce e vorba şi-ar fi spaţiat la intervale scurte de timp internarea pentru a fi un act medical de calitate”, a mai explicat Cauni.

Chestionat care ar fi soluţiile, acesta a precizat că ar fi necesare discuţii prealabile între medicul care trimite pacientul şi medicul de gardă de la spital.

„Discuţii prealabile între medicul care trimite şi cel de gardă din cadrul Spitalului Colentina pentru a stabili exact tipul de patologie, nivelul de gravitate al cazului şi, în final, secţia unde pacientul va fi internat. Dacă eliminăm verigile intermediare care doar alterează informaţia între medicul care trimite şi cel care primeşte, multe disfuncţionalităţi de acest fel, care uneori pot fi foarte grave, ar putea fi evitate”, a concluzionat directorul medical al Spitalului Colentina.