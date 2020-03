Dramaturgul Terrence McNally a murit la varsta de 81 de ani din cauza unor complicatii provocate de Covid-19

Dramaturgul Terrence McNally, recompensat cu cinci trofee Tony, a murit la vârsta de 81 de ani din cauza unor complicaţii provocate de Covid-19, anunţă presa americană, potrivit news.ro.

McNally, supravieţuitor al unui cancer pulmonar, a murit pe 24 martie într-un spital din Florida, potrivit soţului lui, Tom Kirdahy.

Recunoscut pentru cronicile profunde asupra vieţii gay, homofobiei, dragostei şi SIDA, McNally este considerat unul dintre cei mai importanţi dramaturgi americani, cu o carieră de aproximativ 60 de ani, în care a scris peste 30 de piese de teatru.

A debutat pe Broadway în 1963 şi între cele mai cunoscute titluri semnate de el se numără „Master Class”, „The Full Monty”, „Mothers and Sons” şi „Frankie and Johnny in the Clair de Lune”. Aceasta din urmă a fost repusă în scenă cel mai recent în 2019

„Îmi place să lucrez cu oameni care sunt mult ma talentaţi şi mai deştepţi decât mine, care fac mai puţine greşeli decât mine şi care îmi pot spune când fac ceva leneş”, declara el în 2013 pentru LA Stage Times. „Mulţi oameni s-au oprit să înveţe în viaţă, iar asta este tragedia lor”.

A câştigat primul trofeu Tony în 1993 cu „Kiss of the Spider Woman” („Best Book of a Musical”). Au urmat „Love! Valour! Compassion!” („Best Play”, 1995), „Master Class” („Best Play”, 1996) şi „Ragtime” („Best Book of a Musical”, 1998). În 2019, a primit un premiu Tony pentru întreaga activitate.

Din palmaresul lui face parte şi un trofeu Primetime Emmy, primit pentru scenariul filmului de televiziune „Andre's Mother”, bazat pe propria-i piesă de teatru.