Dramele Luizei si Alexandrei sunt efectul unui lant de violuri nepedepsite, la care Politia, magistratii si comunitatea din Caracal sunt complici, inca din 2012!

Caracal a devenit orasul ororilor. Dramele Alexandrei si ale Luizei nu sunt singurele. Politia si magistratii sunt complicii unui film de groaza. Dezvaluirile victimelor sunt de-a dreptul cutremuratoare. Inca din 2012 violurile au distrus mai multe vieti ale tinerelor din zona.

Odata cu dramele Alexandrei Macesanu si ale Luizei Melencu ies la iveala mai multe povesti cu final horror. Toate intamplate in Caracal, care parca a devenit orasul ororilor.

Este vorba despre violuri si violente la care au fost supuse tinerele cu complicitatea politiei, dar si a magistratilor. Totul se intampla inca din 2012.

Traficul de minori a fost cercetat de acelasi politist Alexe si musamalizat dupa cinci ani, in justitie.

16 minore au fost violate si batute in tot acest timp. Dintre membrii retelei din 2012, doar doi ei au fost condamnati cu executare in 2017. Capul retelei a primit o sentinta de 10 ani, dar a murit in inchisoare.

Secretul s-a asternut pana cand Alexandra a sunat la 112. La auzul vocii ei, vechile traume s-au redeschis si victimele care nu se vor resemna niciodata au prins curaj. ”Buna seara si scuzati-mi ora… Ma numesc Oana* si sunt una dintre cele 30 de fete racolate din Caracal in anul 2012. In anul 2012, cand eu am fost racolata si am ajuns in clanul/dosarul BOGDAN DANIEL MARINEL zis “COCOS” aveam 16 ani, eram minora si am fost tinuta aproximativ o luna jumate, nu mai tin minte exact timpul. Cert este ca am fost obligata, batuta, santajata cu filmulete video si fortata de a intretine relatii sexuale cu anumiti barbati atat tineri, cat si batrani… Tin sa mentionez ca sunt din comuna Diosti, exact din localitatea de unde este Luiza, fata data disparuta in urma cu 4 luni, si Izabela, fata care este amenintata cu moartea de fostul iubit…”, marturiseste tanara, conform libertatea.ro.

Unul dintre inculpatii din dosar au cerut recomandare de la preotul din Diosti pentru a scapa de puscarie. Si a primit-o de la Parohul Stancu Mircea Ionel care a spus ca Lautaru Marinel nu a creat probleme in comunitate, intelegandu-se cu enoriasii din aceasta parohie. Acesta i-a oferit monstrului judecat pentru trafic de minore un aviz moral.

Dar nu doar mafiotii si complicii lor le abuzau pe fete, ci si consatenii sau rudele. Intr-un caz complet separat de reteaua de trafic sexual, o fata de 16 ani a spus politiei ca a fost violata de un cunoscut. ”Eu aveam manusile in maini, caciula in cap, gluga si ea in cap, geaca pe mine, cizma in picior, doar un crac de blug si o cizma erau date jos fortat”. Alertati de un vecin, politistii au ajuns la fata locului, in timp ce minora era agresata, dupa care oamenii legii i-ar fi spus fetei, in sediile sectiilor de politie Diosti si Cosoveni: “Da ce, tie nu ti-a placut?! Hai, lasa ca am vazut noi pe geam ca iti placea si tie. Stim noi cum sunteti voi astea tinere!”.

Asa se explica faptul ca violentele sexuale au continuat si dupa ce reteaua a fost trimisa in judecata, in 2012. A

Potrivit surselor judiciare, in unul dintre cele patru telefoane ale lui Gheorghe Dinca a fost gasit numarul unui politist din Caracal, in conditiile in care victima Oana isi aminteste ca doi politisti protejau vechea retea a abuzatorilor si erau clienti fideli. Cand au intretinut relatii sexuale cu ea intr-o garsoniera, cei doi ofiteri erau in civil. Cand s-au culcat insa cu alta adolescenta traficata, ei venisera chiar in uniforma, spune Oana, conform sursei citate.

