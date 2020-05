DRDP Constanta: Lista drumurilor nationale pe care se efectueaza lucrari de reabilitare, modernizari, intretinere si reparatii

Potrivit unui raport al Dispeceratului DRDP Constanța acestea sunt drumurile naționale pe care se efectuează, în această perioadă, lucrări de reabilitări, modernizări, întreținere și reparații:Loc. DRAJNA NOUA (CL)-DRAJNA NOUA (CL)Tip lucrare: Reparatii sistem rutier km 96 - 91Perioada: 01.04.2020-30.10.2020Termen de finalizare: 30.10.2020Variante ocolitoare:Traficul se deviaza de pe Calea 2 (Constanta - Bucuresti) pe Calea 1 (Bucuresti-Constanta), iar circulatia se va desfasura in ambele sensuri pe cate o banda de mers, cu limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 60 km/h.din cauza unor degradari ale suprastructurii pe zona caii de rulare, in perioada:20.03.2020-16.05.2020, se inchide circulatia rutiera pe calea 2, intre km 144+200 - 147+000.Se va devia circulatia de pe calea 2, pe calea 1, unde se va circula dirijat in ambele sensuri.Tip lucrare: reparatiiPerioada:16.03.2020-30.06.2020,Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale, in ambele directii, dirijata cu semafoare.Loc. Albina (BR) – Lanurile (BR)Tip lucrare: covor asfaltic bituminosPerioada: 30.04.2020-20.05.2020Variante ocolitoare: Circulația rutieră se va desfășura alternativ pe ½ cale dirijată în ambele direcțiiLoc. CONSTANTA (CT)-VAMA VECHE (CT)Tip lucrare: Lucrari reparatii podPerioada: 30.03.2020-31.12.2020Termen de finalizare: 31.12.2020Variante ocolitoare:Se inchide circulatia pe ambele benzi ale sensului Constanta-Vama Veche. Circulatia se va desfasura in ambele sensuri, pe cate o banda de circulatie.Loc. PERISORU (CL)-FETESTI (IL)Tip lucrare: Covor asfaltic bituminosPerioada: 04.05.2020-25.05.2020Termen de finalizare: 25.05.2020Variante ocolitoare:Se inchide circulatia rutiera pe calea 2 intre km 130+800 - 139+500. Circulatia se va desfasura pe calea 1, in ambele sensuri, pe cate o banda de circulatie.Loc. CATALOI (TL)-CATALOI (TL)Tip lucrare: Covor asfaltic bituminosPerioada: 22.04.2020-31.05.2020Termen de finalizare: 30.04.2020Variante ocolitoare:Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale, dirijata in ambele directii.Loc. NICOLAE BALCESCU (TL)-CIUCUROVA (TL)Tip lucrare: Covor asfaltic bituminosPerioada: 24.04.2020-15.05.2020Termen de finalizare: 15.05.2020Variante ocolitoare:Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale dirijata in ambele directii.Loc. TOPOLOG (TL)-TOPOLOG (TL)Tip lucrare: Covor asfaltic bituminosPerioada: 24.04.2020-15.05.2020Termen de finalizare: 15.05.2020Variante ocolitoare:Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale dirijata in ambele sensuri.10. DN 22C,km 11+000-22+000Loc. FACLIA (CT)-CASTELU (CT)Tip lucrare: Straturi rutiere foarte subtiri executate in 2 straturiPerioada: 04.05.2020-30.09.2020Termen de finalizare: 30.09.2020Variante ocolitoare:Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale, in ambele directii, dirijata cu semafoare.Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta