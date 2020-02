DRDP Constanta. Situatia drumurilor, la ora 18.00. Cum se circula in judetul Constanta si judetele limitrofe

Starea drumurilor de pe raza DRDP Constanța este următoarea:drumuri nationale: DN 2A zapada 1-2 cm izolat suluri de zapada 40-50 cm, DN 3(E81) partial umed/ partial zapada framantata 1-2 cm izolat formare suluri 10-20 cm; DN 3C partial umed/partial zapada framantata < 1 cm; DN 39 umed; DN 39E zapada framantata 1 cm; DN39 C, D umed; DN 39 B suluri zapada 6-7cm; DN 38 partial zapada tasata 1-2 cm/ partial suluri de zapada 10 cm, DN 22C partial umed/partial zapada framantata 1-3 cm, formare suluri 10-20 cm; DN3 zapada framantata 2-3 cm cu formare de suluri de zapada 50 cm; DN22 zapada 1-5 cm.A4: umed; A2 umed.drumuri nationale: partial umed/ partial zapada framantata 3-4 cm, A A2 - partial umed/ partial zapada 4-5 cm; DN 3B, DN 21 - zapada de 10-15 cm si suluri de zapada de 30-50 cm.Slobozia : DN 2A, 21, 2 C, 21A: zapada 4-5 cm si partial spre acostament zapada 10-20 cm; Fetesti: zapada framantata 1-2 cm.DN 22B umed, in rest 2-3 cm zapada framantata si suluri de zapada de 10-15 cm alternand cu zone partial umede.DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E - partial umed/partial zapada framantata 5-10 cm si izolat cu formare suluri de zapada de 30-50 cm; DN 22F, 22H partial umed/partial zapada framantata 5-10 cm.s-a patrulat cu 157 autoutilaje si s-au raspandit 648 tone de sare, 20200 litri clorura si 8,4 tone produs ecologic, astfel :SDN Constanta : s-a patrulat si actionat cu 46 autoutilaje pe DN 2A, 22A, 3, 22, 22C, 3C, 38, 39, 39E, 39B, 39C, 39D si s-au raspandit 125 tone sare;Sectia Autostrazi: s-a patrulat si actionat cu 4 autoutilaje pe A2, A4 si s-au raspandit 61 tone sare si 16 000 litri clorura de calciu;SDN Calarasi: s-a patrulat si actionat cu 37 autoutilaje pe DN 3, 3A, 3B, 31, 21, A 2 si s-au raspandit 370 t sare si 2000 litri clorura de calciu.SDN Fetesti: s-a patrulat si actionat cu 6 autoutilaje pe DN 3A, 3B si s-au raspandit 30 t sare si 2200 litri clorura de calciu;SDN Slobozia: s-a patrulat si actionat cu 17 autoutilaje pe DN 21, 2A, 2C, 21A si s-au raspandit 17 t sare.SDN Braila: s-a patrulat si actionat cu 26 autoutilaje pe DN 2B, 22, 21, 22B, 23 si s-au raspandit 45 tone sare si 8,4 tone produs ecologic.Sdn Tulcea: s-a patrulat si actionat cu 21 autoutilaje pe DN 22, 22A, 22D, 22H, 22E, 22F si s-au raspandit 67 tone sare si 3 tone produs ecologic.CER: acoperit.PRECIPITATII: nu sunt: Calarasi, Sectia Autostrazi, Fetesti, Tulcea, Braila, Slobozianinge usor: Constanta.VANT: Judetul Constanta - 70-80 km/h, Valea Dacilor 40-50 km/h;Judetul Calarasi: 70-80 km/hJudetul Ialomita: Slobozia 30-40 km/h; Fetesti 40-50 km/h;Judetul Braila: 30-40 km/h si rafala peste 80 km/h;Judetul Tulcea: 50-80 km/h.Judetul Constanta: Sectia Autostrazi buna in rest <0 -100 m;Judetul Calarasi: buna;Judetul Ialomita: <100 m;Judetul Braila: <50 m;Judetul Tulcea: <50 m.DOR MARUNT (CL) -3°C (A2)DRAGOS VODA (CL) -3°C (A2)DRAJNA NOUA (CL) -3°C (A2)STEFAN CEL MARE (CL) -3°C (A2)FETESTI (IL) -3°C (A2)DUNAREA (CT) -3°C (A2)CERNAVODA (CT) -2°C (A2)VALEA DACILOR (CT) -2°C (A2)CONSTANTA (CT) -3°CTARIVERDE (CT) -2°CPESTERA (CT) -2°CMIRCEA VODA (CT) -2°CTULCEA (TL) -3°CCALARASI (CL) -1°CSLOBOZIA (IL) -2°CBRAILA (BR) -3°CSursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța