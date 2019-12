DRDP Constanta: Vrei sa pleci la drum? Iata cum se circula pe drumurile de pe raza de competenta a directiei

Potrivit unui raport al dispecerului de serviciu din această dimineaţă, pe raza DRDP Constanţa, situaţia este următoarea:



Starea carosabilului:

Judetul Constanta: drumuri nationale: DN 3: partial umed, in restg uscat; Autostrada A2: uscat; Autostrada A4: uscat;

Judetul Calarasi: drumuri nationale: uscat; A2: uscat;

Judetul Ialomita: Slobozia:uscat; Fetesti: partial umed;

Judetul Braila:uscat;

Judetul Tulcea: DN 22F, DN 22H: partial umed, in rest, uscat.



Măsuri DRDP Constanţa:

Se patruleaza si actioneaza cu 54 autoutilaje si s-au raspandit 23 tone sare, astfel:

- SDN Constanta: se patruleaza cu 13 autoutilaje pe DN 2A, DN 3, DN 22, DN 22 C, DN 3C, DN 38, DN 39, DN 39B si s-au raspandit 10 tone sare.

- Sectia Autostrazi : se patruleaza cu 3 autoutilaje pe A2 si A4 si s-au raspandit 9 tone de sare.

- SDN Tulcea: se patruleaza cu 6 autoutilaje pe DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F, DN 22H.

- SDN Braila: se patruleaza cu 11 autoutilaje pe DN 2B, DN 21, DN 22B, DN 22, DN 23 ;

- SDN Calarasi: se patruleaza cu 11 autoutilaje pe DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 21, DN 31, A2.

- SDN Slobozia: se patruleaza cu 8 autoutilaje pe DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 21A.

- SDN Fetesti: se patruleaza cu 2 autoutilaje pe DN 3A, DN 3B si s-au raspandit 4 tone sare.



Starea vremii

Judetul Constanta: drumuri nationale: senin, Autostrazile A2 si A4: acoperit ;

Judetul Calarasi: senin;

Judetul Ialomita: Slobozia senin, Fetesti: acoperit;

Judetul Braila: acoperit;

Judetul Tulcea: acoperit.



Precpipitaţii: Nu sunt.

Vânt:

Judetul Constanta: Tariverde 10-15 km/h, Dunarea: 10-15 km/h ; Valea Dacilor: 10-15 km/h, in rest 10-15 km/h.

Judetul: Ialomita: Slobozia: 15-20 km/h, Fetesti: nu bate;

Judetul Calarasi 10-15 km/h; Judetul Braila: 10-15 km/h; Judetul Tulcea: 5-10 km/h.



Vizibilitate: buna.



