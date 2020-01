Droguri intr-o masina care a provocat un accident soldat cu sase raniti

Şase persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier în staţiunea Mamaia în care au fost implicate trei autoturisme. O maşină a pătruns pe contrasens şi a lovit două autoturisme. Surpriza avea să vină la percheziţionarea autoturismelor. Poliţiştii au descoperit în maşina care a provocat accidentul şi asupra pasagerului dion dreapta 19 pliculeţe cu droguri, The post Droguri într-o maşină care a provocat un accident soldat cu şase răniţi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.