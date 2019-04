Dronele: invatare experimentala si noi resurse educationale

Liceul Teoretic de Informatica Grigore Moisil Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liceul Teoretic de Informatica “Grigore Moisil” Iasi in parteneriat cu SC Ludor Engineering SRL organizeaza miercuri, 10 aprilie 2019, ora 10.00, in Iasi, sala ”Eminescu” a Grand Hotel Traian, evenimentul de multiplicarededicat proiectuluiDronele. Invatare experientiala si noi achizitii in formarea profesionala, finantat de Comisia Europeana in cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic in domeniul formarii profesionale(VET) pentru sustinerea inovarii. Produsele intelectuale ale proiectului au fost create de membrii echipelor de proiect din institutiile partenere. Proiectul Erasmus+ KA2 D.E.L.T.A, nr. 2016-1-IT01 ...