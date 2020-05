Drujbe electrice sau pe benzina? Avantajele si dezavantajele ambelor variante

Drujba Makita – pentru hobby

Drujbe Makita – cele mai utilizate sunt cele pe benzină

Drujbe Makita - mentenanță

Atunci când trebuie să luăm o decizie cu privire la cumpărarea unei drujbe electrice sau pe benzină, trebuie să ținem cont de niște criterii care merg de la propriile caracteristici ale drujbei până la tipul de folosire a motofierăstrăului, tipul de lemn pe care vrem să-l tăiem și așa mai departe. Important este ca drujba pe care o alegem să răspundă nevoilor noastre și frecvenței de folosire.Când cumpărăm o drujbă, avem, practic, două variante: electrică sau pe benzină. Fiecare are avantaje și dezavantaje.Drujba electrică, așa cum indică și numele său, funcționează cu energie electrică, drept pentru care trebuie să fie conectată la o priză pe durata funcționării sau să aibă o baterie. Pe de-o parte, acestă caracteristică poate presupune un dezavantaj de mobilitate, dar pe de altă parte, folosind o drujbă electrică suntem feriți de inhalarea fumului produs de combustibilul drujbei pe benzină.Unul din avantajele drujbei electrice este că aceasta este mai silențioasă. Alt avantaj este că nu emite gaze contaminante și, în general, drujbele electrice sunt mai economice, dat fiind că atât prețul inițial, cât și costul combustibilului, sunt mai mici decât în cazul drujbelor pe benzină. Pe de altă parte, acest tip de drujbe sunt caracterizate de o greutate redusă, deci pot fi folosite timp mai îndelungat fără a provoca oboseală și dureri de brațe.Pe de altă parte, aceste drujbe sunt și mai puțin potente decât cele pe benzină, astfel că sunt mai potrivite pentru uzul hobby decât pentru cel profesional. Drujba electrică are, însă, un timp de recuperare mai scurt și pornește mai ușor, la o simplă apăsare de buton.Limitările drujbei electrice țin de lungimea cablului și de durata de viață a bateriei, în funcție de caz. În anumite cazuri, e nevoie de prelungitoare, iar în celelalte trebuie să fim mereu atenți la nivelul bateriei.Drujbele pe benzină sunt cele mai populare și mai utiliate, grație, în bună parte, puterii lor mai mari și durabilității pentru munci intense și grele. În general, cele mai bune drujbe pe benzină se folosesc în mod profesional pentru munca la pădure, asta pentru că sunt mașini robuste și rezistente, capabile să taie inclusiv arbori de mari dimensiuni.Acest design robust ne poate duce cu gândul la mașinării dificil de utilizat. Totuși, în actualitate, pe piață, sunt disponibile modele foarte ergonomice și ușoare, potrivite pentru a fi utilizate ca motofierăstraie profesionale pentru o perioadă lungă de timp și la operațiuni intense.Această mare varietate de modele face să existe și o gamă de prețuri destul de vastă în rândul motofierăstraiele pe benzină. Chiar dacă drujbele pe benzină sunt mai scumpe decât cele electrice, în funcție de necesitățile pe care le avem putem găsi și modele economice de mare calitate.Pe de altă parte, acest tip de drujbe sunt capabile de operațiuni de mare precizie, datorită puterii sporite, dar și faptului că, spre deosebire de drujbele electrice, nu avem limitări de utilizare.Drujbele pe benzină au și dezavantaje, e adevărat. În primul rând, au nevoie de mai multă mentenanță decât „suratele” lor pe curent electric. Asta din cauză că au un motor mai complex, care e mai predispus la posibile avarii.În plus, acest tip de scule au un nivel mai ridicat al zgomotului, ceea ce poate fi contraproductiv pentru utilizator, dacă nu chiar dăunător, dacă acesta nu utilizează căști de protecție acustică. Totodată, zgomotul este deranjant nu doar pentru utilizator, ci și pentru vecini. În fine, întrucât sunt mai puternice, aceste mașini sunt și mai periculoase decât cele electrice, deci utilizatorii de drujbe pe benzină sunt mai predispuși la accidente.În definitiv, alegerea unui anumit tip de motofierăstrău depinde în mare măsură de tipul de utilizare și de frecvența cu care e folosit. Ambele variante au o serie de caracteristici particulare de care trebuie să ținem cont pentru lua o decizie corectă.