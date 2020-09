DSP București nu mai primește documente in format fizic. Cum vor fi eliberate certificatele de carantina și izolare

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a anunţat, joi, că nu mai primește documente în format fizic de la persoanele care se prezintă la sediul din strada Avrig pentru eliberarea deciziilor de carantină/izolare. Schimbul de documente și decizii se va face doar electronic. “În contextul pandemic actual, începând cu data de 3.09.2020, nu se […] The post DSP București nu mai primește documente în format fizic. Cum vor fi eliberate certificatele de carantină și izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.