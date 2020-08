DSP București va fi condus de un general de armata

Ministerul Sănătății a decis să instaleze o conducere militară la Direcția de Sănătate Publică București, potrivit unor surse citate de Antena 3. Cel care va fi la comandă este generalul Ionel Oprea, cel care a coordonat și Spitalul Județean Suceava în perioada stării de urgență. Actualul director al DSP București, Oana Nicolescu, fina de cununie […] The post DSP București va fi condus de un general de armată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.