DSP: Copilul care a murit la Pascani trebuia tratat intai in Urgente, nu in sectie

Directorul DSP Iasi sustine ca, in cazul baiatului de 7 ani care a murit la Spitalul din Pascani, nu a fost respectat un ordin al Ministerului Sanatatii, care prevede ca orice caz care ajunge cu ambulanta trebuie tratat intai in UPU. Copilul a primit insa ingrijiri in sectia de Pediatrie.