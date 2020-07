DSP Galati nu are conducere din luna aprilie. Directorul economic asigura functionarea institutiei

Deputat USR Galati, Bogdan Rodeanu, intr-o scrisoarea deschisa catre premierul Orban, i-a cerut numirea unei conduceri stabile la conducerea DSP Galati, in conditiile in care, potrivit acestuia Directia nu are un sef inca din luna aprilie, in toata aceasta perioada functionarea DSP Galati fiind asigurata de directorul economic al institutiei, care nu este nici medic si nici titular pe acest post.