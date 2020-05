DSP Sibiu a recomandat masurarea temperaturii angajatilor la intrarea in institutiile publice

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a recomandat tuturor instituţiilor publice din judeţ să măsoare temperatura angajaţilor când se prezintă la serviciu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, a declarat marţi, pentru AGERPRES, directorul instituţiei, Gabriel Budescu.

"Într-o videoconferinţă, am propus ieri ca toate instituţiile şi autorităţile publice să facă termometrizarea angajaţilor când vin la lucru. Eu am propus ca, dacă au peste 37, să îi trimită acasă", a spus directorul DSP Sibiu, Gabriel Budescu.Potrivit sursei citate, recomandări privind păstrarea regulilor de igienă, a distanţei şi măsurarea temperaturii angajaţilor s-au făcut de către DSP şi către companiile private."Noi am trimis astăzi o adresă către toţi medicii de medicina muncii, să ia legătura cu toate instituţiile unde sunt ei angajaţi şi să se asigure că ce le-am transmis, se şi respectă", a mai spus Gabriel Budescu.