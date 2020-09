DSP-urile anunța luni rata de transmitere a COVID pentru fiecare localitate. Andrei Baciu: „La București va fi la nivel de 1” (scenariul hibrid)

Luni, 7 septembrie, Direcțiile de Sănătate Publică la nivel național trebuie să anunțe rata incidenței cumulate de transmitere a COVID-19, pentru fiecare localitate. Aceste date care vor defini, practic, scenariul după care va începe școala. DSP-urile vor comunica această rată către inspectoratele școlare, care vor decide ulterior scenariul după care vor funcționa școlile din subordine: […] The post DSP-urile anunță luni rata de transmitere a COVID pentru fiecare localitate. Andrei Baciu: „La București va fi la nivel de 1” (scenariul hibrid) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.