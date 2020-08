DSP-urile informeaza pana pe 7 septembrie inspectoratele scolare si comitetele pentru situatii de urgenta cu privire la situatia epidemiologica

Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze până la data de 7 septembrie inspectoratele şcolare şi comitetele pentru situaţii de urgenţă cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în funcţie de care vor fi luate măsuri pentru începerea şcolii, prevede unui proiect de ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Actul normativ se referă la aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ în perioada pandemiei COVID-19. Potrivit sursei citate, ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ în concordanţă cu situaţia epidemiologică la data de 7 septembrie, infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ. Comitetul Judeţean / al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU / CMBSU) va transmite până la data de 10 septembrie decizia privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021. "Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile de învăţământ vor urma unul dintre cele trei scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori). În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unităţi de învăţământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul document, clasa sau întreaga şcoală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfăşurându-se online", mai prevede proiectul. Totodată, la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut a ultimului caz. În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSPJ. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel: * Scenariul 1: în cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală, se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă; * Scenariul 2: în cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact; * Scenariul 3: în cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact; * Scenariul 4: în cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe cadre didactice din şcoală (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ. Fiecare unitate de învăţământ va identifica spaţiile de care dispune şi care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi un spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, pot fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare desfăşurării procesului educativ. Totodată, în sălile de clasă va trebui să se asigure distanţarea fizică de un metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care nu se poate acest lucru, cu stabilirea circuitelor funcţionale, organizarea spaţiilor de recreere, evaluarea necesarului de resurse umane; sunt necesare materiale de curăţenie, igienă şi dezinfecţie, un stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal, la care se adaugă instruirea personalului. "Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un responsabil, dintre angajaţi, care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii. Acesta va fi în permanentă legătura cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti, ai direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor publice locale şi ai CJCCI, respectiv CMBCCI. (...) Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă", se mai arată în document. Vor trebui evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi, iar elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare. Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ. "Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice. Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar). (...) Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie. (...) Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc). Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. (...) Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt). Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte", se menţionează în document. Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ vor fi monitorizate absenţele elevilor şi ale personalului, iar autorităţile sanitare locale vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. Masca de protecţie va fi obligatorie pentru elevi în timpul recreaţiei în aer liber, în spaţiile aglomerate, atunci când nu este asigurată distanţă de minim un metru între elevi. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor. "Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală. În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii: elevul prezintă simptome specifice; elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2; elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 şi se află în carantină", mai prevede proiectul. Personalul cu risc (vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de medicina muncii. "Preşcolarii / elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni în şcoli cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite", se mai afirmă în proiect. Potrivit aceleiaşi surse, primul triaj zilnic ar trebui efectuat de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea la cursuri. "Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: cei cu temperatura mai mare de 37,3 C şi / sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase; cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2 aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoana infectată cu SARS-CoV-2 aflaţi în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituţionalizată. În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ", se precizează în proiectul de ordin. Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare: în prima zi de şcoală, preşcolarii, elevii şi personalul didactic / didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere. Unitatea de învăţământ va informa părinţii elevilor în legătură cu obligativitatea prezentării declaraţiei pe proprie răspundere la revenirea în şcoli. Declaraţiile pe proprie răspundere vor fi predate cadrelor didactice la prima oră de curs, iar aceştia le vor preda cabinetului medical şcolar/persoanei desemnate. Potrivit proiectului, personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului comun 1668/5298/2011 şi OMS 653/2001) va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie / vizieră, mască chirurgicală, mănuşi de unică folosinţă. "Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical", se mai afirmă în proiect. Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical şcolar despre fiecare caz confirmat pozitiv la elevi sau adulţi. 