DSU a atacat cu recurs decizia CAB de anulare a carantinei de la Gornet: "Se creeaza un precedent periculos"

Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) considera ca decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB) de admitere a cererii autoritatilor din comuna Gornet de anulare a ordinului privind intrarea in carantina a localitatii este "vadit nelegala" si creeaza un precedent periculos in actualul context sanitar, se arata in recursul formulat de DSU.