DSU, despre masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si ale Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, În temeiul art. 14 din H.G. nr. 557 /2016 privind managementul tipurilor de risc



Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgențaă emite următorul



ORDIN:



Art. 1 (1) Începand cu data prezentului ordin(O2.11.2020), toate Unitatile de Primire a Urgentelor (UPU)/ UPU-SMURD / Compartimentele de Primire a Urgentelor (CPU) au obligatia de a prelua toti pacientii adusi de catre ambulanțele apartinand serviciilor de ambulanla publică sau SMURD, indiferent de situatia locurilor disponibile in sectiile spitalelor de care apartin.

(2) Unitatile sanitare nu au dreptul sa restricționeze accesul ambulantelor la structurile de primiri urgente sau camera de garda

(3) Personalul structurilor de urgenta mentionate la art. 1 alin.(1), are obligatia sa preia pacientul in cel mai scurt limp posibil, sa-i asigure asistenta medicală de urgent, inclusiv investigatiile necesare și consulturile de specialitate, eliberand echipajul respectiv in cel mult o oră de la sosirea in UPU sau CPU.



Art. 2 Personalul din dispeceratele integrate sau colocate apartinand serviciilor de arnbulanta publice si SMURD are obligatia, in cazul urgentelor non-COVID sa directioneze echipajele catre cel mai apropiat spital competent, indiferent de situatia locurilor disponibile.



Art. 3 Prezentul ordin se transmits Centrului Național de Coordonare și Conducere a Interventiei in vederea diseminării catre toate serviciile de ambulanță judetene și Serviciul de Ambulanța Bucuresti — Ilfov, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta toate Inspectoratele pentru Situatii de Urgență, a transmis secretarul de stat, șef al DSU.