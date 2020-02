DSU: Se actioneaza in 16 judete aflate sub cod portocaliu si rosu de ninsoare; 180 de localitati nu au curent

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă informează, joi dimineaţa, că se acţionează pentru degajarea zăpezii de pe carosabil şi deblocarea persoanelor ce au fost afectate, pentru împrăştierea de materiale antiderapante, cât şi pentru repunerea sub tensiune a liniilor electrice în 16 judeţe - Brăila, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Suceava, Tulcea, Vrancea - şi în municipiul Bucureşti, aflate sub cod portocaliu şi roşu. Este afectată circulaţia rutieră pe autostrada A2 pe tronsonul Bucureşti - Feteşti, pe 20 de segmente de drumuri naţionale (DN 2D, DN 21, DN 2B - Brăila, DN 1H - Bihor, DN 1A - Braşov, DN 21, DN 3, DN 31, DN 3A - Călăraşi, DN 24D - Galaţi, DN 12C, DN 13B - Harghita, DN 2C, DN 21A, DN 2A - Ialomiţa, DN 1A, DN 1B, DN 71 - Prahova, DN 23B, DN 2 - Vrancea), pe 6 drumuri judeţene (DJ 203, DJ 211 - Brăila, DJ 608A - Caraş-Severin, DJ 251, DJ 242A - Galaţi şi DJ 685 - Hunedoara) şi pe un drum comunal (DC 134 - Cota 1400), potrivit unei postări pe pagina de Facebook a DSU. Este în continuare închisă circulaţia rutieră pe toate categoriile de drumuri de la nivelul judeţelor Brăila, Buzău, Ialomiţa şi Tulcea până la ieşirea de sub avertizarea cod roşu, precizează sursa citată. Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de iarnă pe aeroporturile din zonele aflate sub avertizare. În ceea ce priveşte traficul feroviar, este în continuare blocată circulaţia pe secţiunea 502 între staţiile Ilva Mică (Bistriţa-Năsăud) şi Vatra Dornei (Suceava), iar pe celelalte secţiuni traficul a fost reluat cu locomotive diesel până la repunerea sub tensiune a instalaţiei electrice. Pe celelalte tronsoane de cale ferată din zonele aflate sub avertizare/atenţionare, circulaţia s-a desfăşurat în condiţii de iarnă. Sunt suspendate manevrele în toate porturile maritime, Bara Sulina şi Canalul Dunăre - Marea Neagră. În PTF Giurgiu, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masă mai mare de 12 tone la solicitarea părţii bulgare, din cauza ninsorilor din această ţară, iar în PTF Nădlac se desfăşoară pe o singură arteră pe sensul de ieşire din cauza afectării unei copertine. Conform DSU, la ora 6,30 erau nealimentate cu energie electrică 180 de localităţi din 19 judeţe (Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureş, Mureş, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Sălaj şi Vrancea), fiind afectaţi 88.227 de consumatori finali, unde acţionează 141 echipe de intervenţie. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Irina Poenaru, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * CNAIR: Circulaţia închisă pe A2 şi 28 de drumuri naţionale, joi dimineaţa * Cod portocaliu de viscol în 18 judeţe, de joi dimineaţa; Cod galben de vânt şi ninsori în cinci judeţe, până la ora 15:00