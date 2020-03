DSU: Stagiul de pregatire COS-DSM de la Targu Mures, lectii invatate care vor fi implementate

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va implementa noi proceduri în relaţia comandant operaţiuni de salvare şi director de salvări medicale, în urma stagiului de formare COS-DSM de la Târgu Mureş, organizat de DSU, Fundaţia SMURD şi Societatea Franceza de Medicină de Catastrofă, care s-a încheiat vineri potrivit Agerpres.

"Astăzi are loc încheierea activităţii, un curs foarte bun, o altfel de pregătire decât am derulat până acum în sensul că începem să preluăm anumite aspecte din experienţa celor din Paris, care au o vastă experienţă mai ales pe acest domeniu la care noi, din fericire, nu a fost nevoie să intervenim la astfel de situaţii, dar pregătirea e necesară şi vom continua cu astfel de activităţi. Unul din obiectivul cursului a fost de a închega relaţia comandant operaţiuni de salvare şi director de salvări medicale (COS-DSM). Gradualitatea pe care am dat-o stagiului, pornind de la exerciţii table top, mergând la exerciţii în realitate virtuală şi, ulterior, pe teren, ne-au arătat în aceste trei săptămâni şi progresul şi întărirea relaţiilor dintre aceştia. După primul stagiu desfăşurat anul trecut deja unele lucruri le-am adoptat în procedurile noastre de intervenţie - nimeni nu spune că procedurile noastre nu sunt bune, dar schimbul de experienţă cu cei din afară ne face să spunem că anumite lucruri pe care le considerăm utile pentru noi le preluăm. Am schimbat câteva lucruri la nivelul situaţiilor de urgenţă, pe partea de pompieri şi pe partea medicală, iar după acest stagiu venim din nou cu lecţii învăţate pe care le vom implementa", a declarat locotenent colonel Silviu Stoian, din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, directorul stagiului de formare COS-DSM de la Târgu Mureş.În perioada 24 februarie - 13 martie, în municipiul Târgu Mureş s-a desfăşurat un "Stagiu de pregătire COS-DSM" coordonat de către o echipă de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, iar pe lângă latura practică vor fi create scenarii şi strategii de intervenţie la o serie de evenimente.În ultima parte a stagiului au fost organizate trei exerciţii cu mijloace în teren, un incendiu la un spital, un accident într-un tunel şi un atac terorist la un eveniment cultural, cel de-al patrulea exerciţiu, un accident chimic, fiind anulat pe fondul măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, întrucât implica foarte mute forţe.La acest curs au participat reprezentanţi din 12 judeţe, inspectori şefi, prim adjuncţi, medici, medici şefi, reprezentanţi ai Jandarmeriei Române şi ai Poliţiei Române.