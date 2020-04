DSU va avea prima sectie de terapie intensiva mobila din Romania

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă prin Fundaţia pentru SMURD achiziţionează prima secţie de terapie intensivă mobilă din România, în valoare de 264.930 de dolari, care va putea prelua pacienţii în stare critică, urmare a infecţiei cu SARS-CoV-2. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a DSU, această secţie mobilă de terapie intensivă este pe structura The post DSU va avea prima secţie de terapie intensivă mobilă din România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.