Dușan Uhrin, antrenor Dinamo: 'Arbitrul ar trebui sa mearga la spital sa-și verifice vederea'

Dușan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo București, a declarat, vineri, după eșecul cu Sepsi OSK, scor 1-2, că au fost dezavantajați de arbitri, anunță MEDIAFAX.

În minutul 47, dinamoviştii au solicitat o lovitură de la 11 metri pentru un presupus henţ comis în careu de Bouhenna, însă arbitrul Iulian Călin nu a acordat nimic.

”Nu știu cum să comentez meciul. Prima repriză a fost 50-50. Trebuia să primim penalty, iar Nistor a luat foarte ușor două galbene. Sigur a fost ceva în neregulă cu arbitrul, poate au fost obosiți... Trebuie să meargă la spital să-și verifice vederea. Am pierdut un om și a trebuit să acoperim acest lucru. Trebuia să înscriem mai multe goluri. Am jucat bine, am început să jucăm bine în repriza a doua. Oricum nu ar fi jucat Nistor cu FC Botoșani. E o veste bună că Fabbrini a revenit. Am pierdut trei puncte azi, iar după următoarea etapă ne vom face o idee mai clară despre prezența în play-off”, a declarat tehnicianul lui Dinamo la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, Dinamo a ratat şansa de a urca, cel puţin temporar, pe loc de play-off, menţinându-se pe poziţia a opta, cu 28 de puncte acumulate. De partea cealaltă, Sepsi OSK se clasează pe locul 9, cu 25 de puncte.