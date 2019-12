Dușan Uhrin, antrenor Dinamo București, recunoaște ca e greu fara capitan: 'Nu am putut face prea multe fara Dan Nistor'

Dușan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo București, a declarat joi, în urma înfrângerii suferite în fața celor de la FC Botoșani, scor 1-0, că elevii săi nu au putat face mai multe fără prezența în teren a căpitanului Dan Nistor, anunță MEDIAFAX.

”Este rău pentru că acum am pierdut șansele să mergem în play off. Mergem acasă și trebuie să schimbăm ceva în echipa noastră. Trebuie să rămână jucători cu caracter. Avem, dar avem nevoie de mai mulți. Felicitări celor de la Botoșani. A fost dificil pentru noi pentru că am primit repede cartonașe galbene. Am avut și noi posibilitatea de a obține penalty la Perovic. Când am venit la echipă am vrut să scot maximum. Am muncit mult. A fost dificil. Am început să jucăm mai bine. Și acum am avut foarte multe posibilități în prima repriză. Trebuie să stăm cu capul sus și să muncim.Nu este imposibil să ajungem în play-off, dar este foarte dificil. Au rămas 12 puncte, iar ei sunt la 5 puncte de noi. Poate câștigăm 4 meciuri și trecem de această situație. Este mult de muncă. Nu am putut face prea multe fără Nistor. Ceilalți trebuie să muncească mai mult. Trebuie să mă concentrez la viitor, să trecem peste asta și să muncim mai mult. Vreau să schimb mentalitatea clubului. Trebuie să fie jucători mai buni, care trebuie să știe că trebuie să câștigăm, care să lupte”, a declarat tehnicianul ”câinilor roșii”.

Citește și: Guvernul Orban `creşte vârsta de pensionare`!

În clasamentul Ligii 1, FC Botoşani se află pe poziţia a şaptea, cu un total de 33 de puncte, iar Dinamo Bucureşti se clasează pe locul 8, cu 28 de puncte.