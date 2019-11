Dușan Uhrin Jr, dupa eșecul in fața Universitații Craiova: 'Am facut cateva greșeli personale. Am inscris la 0-0 și am vazut ca n-a fost ofsaid'

Antrenorul lui Dinamo, Dușan Uhrin Jr, a fost foarte supărat după eșecul în fața Universității Craiova, scor 1-4, potrivit Mediafax.

Principala problemă a tehnicianul nu a fost jocul echipei, ci asistentul Vladimir Urzică, cel care a ridicat fanionul la primul gol al partidei, marcat de Dinamo prin Moldoveanu și anulat pentru ofsaid.

"Am făcut câteva greșeli personale. Am înscris la 0-0 și am văzut că n-a fost ofsaid. E imposibil ca mereu să existe greșeli împotriva noastră. După ofsaidul dat, a venit golul Craiovei. Asistentul de pe partea noastră (n.r Vladimir Urzică) a comis multe greșeli. Am văzut! Nu știu cum e posibil să arbitreze în prima ligă. Am făcut și noi câteva greșeli mari, iar Craiova a înscris așa. Nu am mai vorbit de arbitraj până acum, dar deciziile de astăzi au schimbat totul.

Nu suntem ca Real Madrid, să jucăm împotriva tuturor. Încercăm să dăm tot ce putem. Cred că a fost un meci bun pentru spectatori, dar nu și pentru mine. Nu vrea să vorbesc despre patron, despre situația clubului, ci doar despre fotbal. Orice arbitru poate face greșeli, dar nu atât de multe. Acum ne vom concentra pe jocul cu CFR Cluja", a spus Dușan Uhrin Jr, după înfrângerea de la Severin.