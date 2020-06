Duși cu vorba de DSP, medicii de la Spitalul Colentina fac petiție publica pentru deblocarea instituției

Un mesaj tulburător al cadrelor medicale de la Spitalul Colentina arată cât de înțepenit în „starea de alertă” este sistemul medical românesc. Medicii, asistentele și personalul auxiliat au semnat o petiţie prin care solicită redeschiderea unităţii medicale pentru pacienţii non-COVID, invocând faptul că unitatea cu 867 de paturi tratează în prezent mai puţin de 100 […] The post Duși cu vorba de DSP, medicii de la Spitalul Colentina fac petiție publică pentru deblocarea instituției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.