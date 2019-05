Dubla tragedie in Vaslui, de la o deceptie in dragoste, spun apropiatii. O mama si fiul ei, gasiti morti

SMURD 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dubla tragedie la Vaslui, in doar cateva ore. O femeie s-a aruncat de pe pasarela CFR dupa ce a aflat ca fiul sau si-a pus capat vietii. Un echipaj SMURD a fost chemat imediat sa intervina. Femeia a fost gasita in stop cardio-respirator, dar medicii nu au mai reusit sa o salveze. Apropiatii spun ca o deceptie in dragoste l-ar fi impins pe fiul ei sa renunte la viata, la doar 26 de ani. Iar mama, care nu a suportat durerea, a recurs la gestul extrem cateva ore mai tarziu. Vezi si: EXCLUSIV! El este tanarul care a murit pe loc in urma unui accident cumplit! Gonea la volanul unui Mercedes catre Aeroportul Iasi sa-si ia iubita acasa Trupul neinsufletit al fiului de 26 de ani a fost gasit duminica de trecat ...