Dubla victorie pentru Politehncia Iasi, AFC Botosani, in Liga Elitelor

juniori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Juniorii Politehnicii Iasi au obtinut in acest wek-end doua victorii clare in fata AFC Botosani: 6-0 in Liga Elitelor U19, respectiv 6-3 la juniori B (U17). Echipa de U19 a lui Adrian Dobrea nu le-a dat nicio speranta adversarilor, intr-un meci in care Alexandru Pavaluc, autorul unui hat-trick, a ajuns la cota “5” in aceasta saptamana. Celelalte doua reusite au venit in deplasarea de la Voluntari. Francisc Cristea, Cosmin Radeanu si Sebastian Cotiuga au completat lista marcatorilor. Politehnica Iasi U19 a evoluat in formula: Ciofu, Dumea, Plamada, Agape, Cotiuga, Cociobanu, Purcariu, Moisa, F. Cristea, Aftanache, Pavaluc. Rezerve: Creanga, Mihaescu, Tanasa, Grigoriu, Cozianu, Radeanu, Oncica. E OF ...