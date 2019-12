DUBLAREA ALOCATIILOR, votata in Comisia de Munca. Reactie furibunda a ministrului de Finante

Cuantumul alocatiilor pentru copii urmeaza sa fie dublat, ajungand la 300 de lei, conform unui amendament adoptat, marti, in Comisia pentru munca din Camera Deputatilor. De asemenea, in baza amendamentului propus de catre Adrian Solomon (PSD), alocatia pentru copiii cu dizabilitati ar urma sa fie de 600 de lei.

Comisia de Munca din Camera Deputatilor a adoptat amendamentul depus de PSD privitor la dublarea alocatiilor copiilor. Astfel, alocatiile cresc la 300 de leisi la 600 de lei pentru copiii cu handicap, de asemenea, copiii pana in 2 ani vor avea 300 de lei alocatie. Ulterior, acest amendament va intra la vot in Camera Deputatilor.

Cei de la PNL si USR s-au opus amendamentului sustinand ca ar fi un impact bugetar de 2 miliarde de lei si bugetul nu-l poate suporta.

Ministrul de Finante, Florin Citu, a anuntat ca impactul bugetar al reducerii TVA de la 19 la 16% ar fi de 11,8 miliarde de lei, iar dublarea cuantumului alocatiilor pentru copii de la 300 la 600 de lei ar aduce costuri suplimentare pentru stat de 6 miliarde de lei. "Deficitul bugetar s-ar duce la 5% din PIB", a declarat Citu, marti, la Digi24.

Florin Citu a spus ca si in cazul in care masurile cu impact bugetar adoptate astazi in comisiile Camerei Deputatilor nu vor trece de votul plenului vor exista consecinte negative, precum cresterea costurilor finantarii statului roman.

"Ce s-a intamplat astazi in Parlament este vazut pe pietele internationale (...) Politicienii romani trebuie sa inteleaga ca nu fac rau PNL sau ministrului Citu, ci romanilor. Pietele nu asteapta pana la votul din plen. Cred ca in zilele urmatoare vor fi presiuni pe cursul de schimb. Este o ambitie copilareasca, ca sa nu spun prosteasca a unor politicieni", a declarat Florin Citu.

